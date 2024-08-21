Apple, iPhone 16 serisini merakla bekleyen teknoloji meraklılarını heyecanlandıracak bir duyuruya hazırlanıyor. iPhone 16 ve iPhone 16 Pro'nun resmi tanıtımının Eylül 2024'te yapılması planlanıyor. Apple'ın geleneksel olarak eylül ayında gerçekleştirdiği tanıtım etkinlikleri göz önüne alındığında, iPhone 16’nın tanıtımının 10 Eylül Salı günü saat 20.00'de gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Genişletilmiş ekran ve yapay zeka desteği

iPhone 16 serisi, önceki modellere göre önemli yenilikler sunacak. iPhone 16 Pro’nun ekran boyutu 6,3 inç’e, iPhone 16 Pro Max’in ise 6,9 inç’e çıkarılacak. Bu, Apple'ın ekran boyutunda yaptığı ilk büyük değişikliklerden biri olacak. Ayrıca, yeni iPhone modelleri yapay zeka desteği sunarak, kullanıcı deneyimini daha da iyileştirecek.

Yeni capture düğmesi ve kamera özellikleri

iPhone 16 serisi, yeni bir "Capture Button" ile geliyor. Bu düğme, fotoğraf ve video çekimlerinde birden fazla basınç seviyesini algılayarak, dijital fotoğraf makinelerindeki deklanşör düğmesi gibi çalışacak. Ayrıca, yeni dikey kamera düzeni ve 48 Megapiksel sensör ile daha yüksek çözünürlükte ve düşük ışık koşullarında daha iyi görüntüler sunulacak. iPhone 16 Pro Max, Tetraprism 5x optik zoom lensiyle donatılacak.

Tasarım ve renk seçenekleri

iPhone 16'nın tasarımı, önceki modellerle benzerlik taşısa da bazı yenilikler içeriyor. Yeni hap şeklindeki kamera çıkıntısı ve artırılmış renk seçenekleri dikkat çekiyor. Standart renkler arasında siyah, yeşil, pembe, mavi ve beyaz yer alacak. Ayrıca, "Çöl Titanyumu" adında yeni bir renk seçeneği de bulunacak.

iPhone 16 ve 16 Pro fiyatları

iPhone 16 serisinin fiyatları, Apple’ın üretim maliyetlerini göz önünde bulundurarak artış gösterebilir. iPhone 16’nın başlangıç fiyatının 900 dolar civarında olması bekleniyor. Bu, önceki serilere kıyasla bir artış anlamına geliyor, ancak kesin fiyatlar Apple tarafından resmi olarak açıklanana kadar netlik kazanmayacak.