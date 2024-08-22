iPhone kullanıcılarının çektiği muhteşem fotoğraflar arasından birinci olan, akvaryum önünde duran bir çocuğun yer aldığı siyah beyaz fotoğraf oldu.

Apple’ın dünya çapında düzenlediği ve her yıl binlerce fotoğrafçının katıldığı iPhone Fotoğrafçılık Ödülleri'nde bu yılın kazananları açıklandı. iPhone modelleriyle çekilen etkileyici fotoğrafların yarıştığı etkinlikte, çeşitli kategorilerde ödüller sahiplerini buldu.

Yılın Fotoğrafı: Akvaryum önünde duran çocuk

Bu yılın büyük ödülünü kazanan fotoğraf, ABD’nin Florida eyaletinde Erin Brooks tarafından çekildi. Brooks’un iPhone 15 Pro Max kullanarak çektiği siyah beyaz fotoğrafta, bir akvaryumun önünde duran küçük bir çocuk yer alıyor. Fotoğraf, hem estetik yapısı hem de duygusal etkisiyle jüri tarafından en iyi fotoğraf seçildi.

Yüzücüler ve Diğer Öne Çıkanlar

En iyi fotoğraflar kategorisinde ikinci sırayı, iPhone 11 Pro Max ile çekilmiş, aynı yöne yüzen onlarca yüzücünün yer aldığı bir kare aldı. Bu çarpıcı fotoğraf, görsel derinliği ve hareket hissiyle öne çıktı. Üçüncü sırada ise Anthony Maureal’in Kamboçya’da iPhone 15 Pro ile çektiği ve yerel kültürü yansıtan fotoğraf yer aldı.

Kategorilere Göre Kazananlar

Ödüllerde farklı kategorilerde de ödüller dağıtıldı. İşte bu yılın kazanan fotoğrafları:

Soyut : iPhone 14 Pro Max ile çekilen bir fotoğraf, soyut kategorisinde en iyi seçildi. Fotoğrafın detayları ve renk uyumu jüri tarafından takdir edildi.

: iPhone 14 Pro Max ile çekilen bir fotoğraf, soyut kategorisinde en iyi seçildi. Fotoğrafın detayları ve renk uyumu jüri tarafından takdir edildi. Hayvan : iPhone 7 Plus ile çekilen bir hayvan fotoğrafı, bu kategoride birinci oldu. Fotoğrafın sade ve etkileyici yapısı dikkat çekti.

: iPhone 7 Plus ile çekilen bir hayvan fotoğrafı, bu kategoride birinci oldu. Fotoğrafın sade ve etkileyici yapısı dikkat çekti. Mimarlık : iPhone 12 Pro Max ile çekilen bir yapı fotoğrafı, mimarlık kategorisinde en iyi olarak değerlendirildi. Fotoğrafın ışık kullanımı ve kompozisyonu öne çıktı.

: iPhone 12 Pro Max ile çekilen bir yapı fotoğrafı, mimarlık kategorisinde en iyi olarak değerlendirildi. Fotoğrafın ışık kullanımı ve kompozisyonu öne çıktı. Şehir Manzarası : iPhone 15 Pro Max ile çekilen bir şehir manzarası, bu kategoride birinci oldu. Şehrin büyüleyici atmosferi ve renkleri fotoğrafta öne çıktı.

: iPhone 15 Pro Max ile çekilen bir şehir manzarası, bu kategoride birinci oldu. Şehrin büyüleyici atmosferi ve renkleri fotoğrafta öne çıktı. Manzara : Yine iPhone 15 Pro Max ile çekilen bir doğa manzarası, bu kategoride ödüle layık görüldü. Fotoğrafın doğallığı ve canlılığı jüriyi etkiledi.

: Yine iPhone 15 Pro Max ile çekilen bir doğa manzarası, bu kategoride ödüle layık görüldü. Fotoğrafın doğallığı ve canlılığı jüriyi etkiledi. Yaşam Tarzı : iPhone 11 Pro Max ile çekilen bir yaşam tarzı fotoğrafı, bu kategoride kazandı. Fotoğrafın gündelik hayatı yansıtan samimi yapısı beğeni topladı.

: iPhone 11 Pro Max ile çekilen bir yaşam tarzı fotoğrafı, bu kategoride kazandı. Fotoğrafın gündelik hayatı yansıtan samimi yapısı beğeni topladı. İnsanlar : iPhone 6S ile çekilen bir insan fotoğrafı, insanlar kategorisinde birinci oldu. Fotoğrafın duygusal derinliği ve kompozisyonu dikkat çekti.

: iPhone 6S ile çekilen bir insan fotoğrafı, insanlar kategorisinde birinci oldu. Fotoğrafın duygusal derinliği ve kompozisyonu dikkat çekti. Portre: iPhone X ile çekilen bir portre fotoğrafı, portre kategorisinde ödül kazandı. Fotoğrafın detayları ve ışık oyunları takdir edildi.