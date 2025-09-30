Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan Şaban A.'nın ölümüne dair yargılanan sanıklara ceza verildi. Eski eşi Emine K. ve sevgilisi Burhanettin Ö., "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, Mert A. ve Durkadın K. ise "suç delillerini gizlemek" suçundan 4'er yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Muğla Seydikemer’de kaybolan ve 13 Mayıs 2024’te Sarıyer mevkisinde cesedi bulunan Şaban A.'nın ölümüne ilişkin görülen davada, Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Sanıklar, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar.

Mahkeme "ağırlaştırılmış müebbet" dedi

Duruşmada, tutuksuz sanık Durkadın K. ve müştekiler ile taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanıklar Emine K., Burhanettin Ö. ve Mert A. SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Mahkeme, sanıklardan Emine K. ve Burhanettin Ö.'ye "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca, sanıklara "hırsızlık" suçundan da 7 yıl 6'şar ay hapis cezası uygulandı.

Diğer sanıklara hapis cezası verildi

Sanıklar Mert A. ve Durkadın K., "suç delillerini gizlemek" suçundan 4'er yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Mahkeme heyeti, davanın sonucunun bir aile dramına dayandığını belirterek, olayın tüm yönleriyle netleşmesini sağladı.

Şaban A., eski eşi Emine K. ile boşanmış olmasına rağmen birlikte yaşamaya devam ediyordu. 13 Mayıs 2024'te kaybolan Şaban A.'nın cesedi, ailesinin katıldığı bir televizyon programı sonrasında Sarıyer mevkisinde bulundu. Olayla ilgili olarak, Şaban A.'nın eski eşi Emine K., oğlu Mert A., arkadaşı Burhanettin Ö. ve eski kayınvalidesi Durkadın K. gözaltına alındı.

“Şaban’ı iple boğdular”

Emine K., duruşmada verdiği ifadede, "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban’ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" demişti. Bu ifade, mahkemede suçun detaylarını aydınlatan önemli bir bilgi olarak değerlendirildi.