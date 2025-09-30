Ticaret Bakanlığı, “Ats Power” markalı iş ayakkabısının güvenlik testlerinden geçmediğini açıklayarak, satışının yasaklandığını duyurdu. Ürün, sağlık ve güvenlik standartlarını karşılamadığı için piyasadan toplatılacak. Bakanlık, denetimlerin sürdüğünü ve güvenlik riski taşıyan ürünlerin piyasadan çekileceğini belirtti.

"Ats Power" iş ayakkabısının satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada “Ats Power” markalı iş ayakkabısının, iş güvenliği için gerekli sağlık ve güvenlik standartlarını karşılamadığını bildirdi. Yapılan denetimlerde, ürünün "TS EN ISO 20344 standardı 5.5 baskı direnci testi"nde başarısız olduğu ve bu nedenle güvenlik açısından risk taşıdığı tespit edildi.

Piyasadan toplatılma kararı verildi

Bakanlık, ürünün satışını yasaklarken, aynı zamanda piyasadan toplatılmasına karar verdi. Bu karar, kamuoyunun sağlığını tehdit eden ve güvenlik riskleri taşıyan ürünlere karşı titiz bir denetim sürecinin devam ettiğini gösteriyor.

Denetimler süreklilik arz ediyor

Ticaret Bakanlığı, güvenlik standartlarına uymayan tüm ürünlerin piyasadan çekileceği uyarısında bulunarak, denetimlerinin süreceğini belirtti. Bakanlık, vatandaşların sağlığını tehdit eden ürünlere karşı sıkı denetimler gerçekleştirmeye devam edeceğini duyurdu.