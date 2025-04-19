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Manchester United ile Wolverhampton arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Manchester'da bulunan Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.

Bein Sports Max 2, Digiturk 83, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.

Manchester United ile Wolverhampton arasındaki İngiltere Premier Lig mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Maç, Bein Sports Max 2 kanal(lar)ından canlı olarak yayınlanacak.

Manchester United ile Wolverhampton, 20 Nisan 2025 Pazar günü İngiltere Premier Lig maçında karşı karşıya gelecek. Maç saat 16:00'da başlayacak ve Bein Sports Max 2 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak. Yayın bilgileri ve platform detayları aşağıda yer almaktadır.

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