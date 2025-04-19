Manchester United – Wolverhampton maçı 20 Nisan 2025’te saat 16:00’da Bein Sports Max 2 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
Manchester United ile Wolverhampton, 20 Nisan 2025 Pazar günü İngiltere Premier Lig maçında karşı karşıya gelecek. Maç saat 16:00'da başlayacak ve Bein Sports Max 2 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak. Yayın bilgileri ve platform detayları aşağıda yer almaktadır.
20 Nisan 2025 Manchester United vs Wolverhampton maçı yayın bilgileri
Manchester United ile Wolverhampton arasındaki İngiltere Premier Lig mücadelesi, 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Maç, Bein Sports Max 2 kanal(lar)ından canlı olarak yayınlanacak.
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Bein Sports Max 2:
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Bein Sports Max 2, Digiturk 83, Kablo TV 237 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.
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Maç nerede oynanacak?
Manchester United ile Wolverhampton arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Manchester'da bulunan Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.