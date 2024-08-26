Yakıt tankerlerinin bulunduğu bölgede çıkan yangın, patlamalarla birlikte hızla yayıldı. Olay sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Yangının, sınır kapısındaki yakıt tankerlerine sıçramasıyla başlayan patlamalar, 11 tankerin tamamen yanmasına neden oldu. Yangını kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangın büyük oranda söndürüldü, ancak olayın ardından geriye ciddi hasar bırakan bir yıkım kaldı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Sınır kapısındaki güvenlik önlemlerinin arttırıldığı ve bölgedeki diğer tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde tahliye edildiği bildirildi.