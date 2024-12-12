Irak'ın Bayji bölgesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ve etkilediği bölgelerle ilgili ilk bilgiler, AFAD ve yerel kaynaklar tarafından paylaşılmaya başlandı.

AFAD'ın verilerine göre depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntının can ve mal kaybına yol açıp açmadığı ise henüz bilinmiyor.

Türkiye’de ise öğle saatlerinde Saros Körfezi merkezli 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Sarsıntı, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale gibi çevre illerde de hissedildi. AFAD’ın ilk verilerine göre deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.