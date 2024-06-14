KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında çarşılar hareketliliğe sahne oluyor.



Kerküklüler, bayram alışverişi için şehir merkezindeki Büyük Pazar, Bağdat Yolu ve Korya çarşılarını tercih ediyor.



Büyük Pazar esnafından Ahmed Rahim, AA muhabirine özellikle son bir haftadır çarşıda hareketlilik ve yoğunluk yaşandığını söyledi.



Özellikle gıda ve kıyafet alışverişi yapıldığına dikkati çeken Rahim, esnaf olarak bu yoğunluktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.



Rahim, kıyafet fiyatlarında indirime gittiklerini bu nedenle satışlarının iyi olduğunu aktardı.



Baharat satışlarının beklentilerinin altında kaldığını ifade eden Korya Çarşısı esnafı Abdulkadir Cercis de bu bayram satışlarında düşüş olduğunu belirtti.



Cercis, bayramda baharat çeşitlerinin en çok tüketilen ürünlerden olduğunu ancak buna rağmen yeteri kadar satış yapamadıklarını kaydetti.



