Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele kapsamında Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 10 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB’den açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!”

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor.



Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Terörü kaynağında yok etmeye… pic.twitter.com/uC5iqvbOUQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 4, 2025

Operasyonlar aralıksız sürüyor

TSK, özellikle Irak’ın kuzeyinde terörist unsurların barındığı bölgeleri hedef alarak, terörün kaynağında yok edilmesi stratejisini uygulamaya devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu, Hakurk ve Gara’da yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde bölgedeki terör unsurlarına ağır darbe indiriliyor.