Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terörle mücadele kapsamında Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 10 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB’den açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!”

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Operasyonlar aralıksız sürüyor

TSK, özellikle Irak’ın kuzeyinde terörist unsurların barındığı bölgeleri hedef alarak, terörün kaynağında yok edilmesi stratejisini uygulamaya devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu, Hakurk ve Gara’da yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde bölgedeki terör unsurlarına ağır darbe indiriliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ