Trendyol 1. Lig’de Play-Off mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, ligin ikinci devresine zorlu bir deplasmanla başlıyor. Son iki maçını kazanarak moral bulan Manisa FK, Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Bandırmaspor’a konuk olacak.

Maç detayları

Karşılaşma, Bandırma 17 Eylül Stadı’nda 5 Ocak 2025 Pazar günü saat 13.30’da oynanacak. Maçı hakem Ömer Faruk Tutay yönetecek. Mücadele TRT Spor, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Hakan Şapçı ilk sınavında

Manisa FK’nın yeni teknik direktörü Hakan Şapçı, bu mücadeleyle takımının başında ilk resmi maçına çıkacak. Şapçı, verilen arada iyi hazırlandıklarını ve özel maçlarla eksiklerini giderdiklerini belirtti. Takımın moralinin yüksek olduğunu vurgulayan Şapçı, “Zorlu bir deplasmana gidiyoruz. Ancak iyi bir sonuçla dönerek Play-Off hedefimizi güçlendirmek istiyoruz” dedi.

Puan durumu ve hedefler

Manisa FK, 23 puanla 11. sırada yer alırken Play-Off hattıyla arasındaki fark sadece 2 puan. Bandırmaspor ise Süper Lig hedefiyle mücadelede avantaj sağlamak istiyor.