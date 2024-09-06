Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda toplam 27 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, son dört gün içinde gerçekleştirilen hava harekatlarının başarılı sonuçlar verdiği belirtildi.

MSB tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 2 Eylül tarihinde Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 20 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sırasında belirlenen hedefler doğrultusunda yapılan müdahalelerin etkili olduğu kaydedildi.

Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik düzenlenen hava harekatında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlarla birlikte, son dört günde Irak’ın kuzeyindeki toplam terörist sayısının 27’ye ulaştığı bildirildi.