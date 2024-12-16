Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 3 - 9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen hava harekâtları sonucunda 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin teröristlere karşı kararlılıkla mücadelesine devam ettiği vurgulandı. 3 - 9 Aralık tarihleri arasında düzenlenen hava harekâtları ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bakanlık, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: HABER MERKEZİ