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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin teröristlere karşı kararlılıkla mücadelesine devam ettiği vurgulandı. 3 - 9 Aralık tarihleri arasında düzenlenen hava harekâtları ile Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bakanlık, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı , Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 3 - 9 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen hava harekâtları sonucunda 9 PKK 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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