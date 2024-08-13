Irak Yüksek Yargı Konseyi, geçen hafta ülkedeki üç siyasi partiyi, PKK ile ilişkili oldukları gerekçesiyle yasaklama ve mallarına el koyma kararı aldı. Yasaklanan partiler arasında Ezidiler Demokrat ve Özgürlük Partisi, Demokratik Mücadele Cephesi Partisi ve Özgürlük Hareketi (Tevgera Azadi) bulunuyor. Bu gelişme, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin derinleşme sürecinde önemli bir adım olarak yorumlanıyor.

Türkiye ile Irak arasında derinleşen ilişkiler

Son dönemde Türkiye ile Irak arasında güvenlik zirveleri gerçekleştirildi; ilki 19 Aralık 2023’te Ankara’da, ikincisi ise 14 Mart 2024’te Bağdat’ta yapıldı. PKK’nın “terör örgütü” olarak kabul edilmesi, bu süreçte Türkiye’nin öncelikli talepleri arasında yer alıyordu. Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, Mart ayında PKK’nın Irak’ta "yasaklı bir örgüt" olduğunu ilan etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Nisan’daki Irak ziyareti ise ilişkilerin yeni bir düzeye çıkmasına vesile oldu.

Irak’ın PKK’ya yönelik değişen tutumu

Erbil’deki Kürdistan Hewler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu Yılmaz, Türkiye ile Irak arasında normalleşme sürecinin zor olduğunu ancak 7 Ekim’deki Hamas saldırılarının ardından İran’ın rolü nedeniyle bu sürecin hızlandığını belirtiyor. Dr. Yılmaz, mevcut parti kapatma kararının da bu normalleşme sürecinin devamı niteliğinde olduğunu ifade ediyor.

Güvenlik ve ekonomik etkiler

Düşünce kuruluşu Orta Doğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Irak Çalışmaları Koordinatörü Dr. Bilgay Duman, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarının, PKK’nın baskı altında kalmasına ve Irak merkezi hükümetinin tehdit algısının değişmesine neden olduğunu savunuyor. Ayrıca, Kalkınma Yolu Projesi’nin de bu bağlamda önemli bir rol oynadığı düşünülüyor.

Seçimlerle ilişkisi ve Kürt siyasi hareketleri

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKYB) yaklaşan parlamento seçimleri, bu yasaklama kararının zamanlaması açısından dikkat çekici. Doç. Dr. Yılmaz, kararın seçimlere katılmayı engelleme amacı taşıdığına dair yorumlarda bulunuyor. KCK ise parti kapatma kararını kınayarak, Irak hükümetini eleştirdi.

Bu tür kararların, Irak-Türkiye ilişkilerini daha da güçlendirebileceği düşünülüyor. Dr. Duman, Irak’tan yeni adımlar gelebileceği ve PKK’ya yönelik sosyal ve siyasi faaliyetlerin kısıtlanmasının, Irak’taki PKK varlığını daraltacağını öngörüyor. Önümüzdeki dönemde, PKK ile bağlantılı bazı şirketlere ve sivil toplum örgütlerine yönelik yaptırımların da gündeme gelebileceği ifade ediliyor.