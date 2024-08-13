Şimdi ise sınav sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekleyen adaylar, tercih kılavuzuyla ilgili detayları merak ediyor. Peki, 2024 DGS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? Tercihler ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

2024 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2024 DGS sonuçlarının 14 Ağustos’ta açıklanması planlanıyor. Ancak, adayların heyecanla beklediği DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, birkaç gün içerisinde ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun erişime açılması bekleniyor.

DGS tercih süreci nasıl işleyecek?

Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler. DGS tercih kılavuzu yayımlandığında, adaylar, puanlarına göre hangi bölümlere yerleşebileceklerini öğrenip tercihlerini bu kılavuzda yer alan bilgilere göre yapacaklar.

DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa bir süre içerisinde başlayacaktır. ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler, tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte duyurulacaktır. Adayların tercihlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekmektedir.