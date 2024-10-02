İsrail’in Lübnan’a kara operasyonu başlatmasının ardından, İran bu akşam saatlerinde İsrail’e yüzlerce füze ile saldırdı. Bu gelişmeler üzerine gözler ABD’ye çevrildi. Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, İran’ın saldırılarını "küstahça" olarak nitelendirdi ve ABD’nin İsrail’e tam destek verdiğini vurguladı.

ABD yardımıyla İsrail saldırılardan başarıyla çıktı

Biden, ABD ordusuna İsrail'in savunmasına aktif destek sağlama talimatı verdiğini belirtti ve gelişmeleri Beyaz Saray Durum Odası'nda anlık olarak takip ettiklerini dile getirdi. Ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile henüz görüşmediğini, ancak yakında görüşeceğini ifade etti.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran’ın füze saldırılarının etkisiz kılındığını ve İsrail’in ABD’nin yardımıyla bu saldırılardan başarıyla çıktığını söyledi. Pentagon’dan yapılan açıklamada ise ABD ve İsrail savunma bakanlarının iki kez telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.