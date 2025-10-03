İran’da yıllardır devam eden su kıtlığı ve altyapı sorunları, başkent tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkentin Tahran’dan taşınması gerektiğini söyledi.

Pezeşkiyan: Başkent güneye taşınmalı

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tahran ve çevresinde yaşanan su krizi ve heyelan riskinin çözülmesinin kolay olmadığını ifade etti. Bu nedenle başkentin güneye, Basra Körfezi kıyısına taşınmasının daha doğru olacağını belirtti.

Yeni başkent için öneri: Hürmüzgan

İngiliz The Guardian gazetesine göre Pezeşkiyan, yağışların %50-60 oranında azaldığını vurguladı ve yeni başkent için Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan bölgesini önerdi.

Pezeşkiyan, “Burası açık denize doğrudan erişimi olan bir yer. Ticaret ve ekonomi açısından büyük potansiyele sahip” dedi.

Daha önce de gündeme gelmişti

İran’da başkentin Tahran’dan taşınması konusu ilk kez tartışılmıyor.

Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani , benzer planlar hazırlamıştı.

2016’da İran Meclisi, başkentin taşınması önerisini gündeme almış ancak yüksek maliyet ve muhafazakâr kesimin itirazları nedeniyle süreç durdurulmuştu.