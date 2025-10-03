Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinema biletlerinde yeni uygulamayı duyurdu. Yıl sonuna kadar her çarşamba günü bilet fiyatları 120 TL olacak. Vatandaşlar, kampanyanın hangi illerde ve sinemalarda geçerli olacağını merak ediyor.

Sinema bileti 120 TL hangi illerde geçerli?

Bakan Ersoy’un açıklamasına göre kampanya, Türkiye’nin tüm illerinde geçerli olacak. Dolayısıyla İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ildeki sinema salonlarında çarşamba günleri biletler 120 TL’den satılacak.

Hangi sinema salonlarında geçerli olacak?

Kampanyanın hangi sinema zincirleri ve salonlarında uygulanacağı henüz açıklanmadı. Ancak uygulamaya katılacak sinema salonlarında çarşamba günleri bilet fiyatı tek tarife üzerinden 120 TL olacak.

Sinema bileti hangi gün ucuz?

Yeni uygulamaya göre her çarşamba günü “Sinema Günü” olarak ilan edildi. Bu kapsamda bilet fiyatları indirimli olacak ve vatandaşlar filmleri 120 TL’den izleyebilecek.

Bakan Ersoy’un açıklaması

Bakan Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Fuaye alanında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Yıl sonuna kadar çarşamba günleri tüm illerde sinema biletleri 120 TL’den satışa sunulacak. Böylece daha fazla vatandaşımızı sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyoruz.”