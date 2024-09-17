Ahlak polisi geri adım atıyor

İran'da Mahsa Amini’nin ölümünün ardından patlak veren olaylar sonrasında zorunlu başörtüsü uygulamasının geleceği tartışılmaya devam ediyordu. Yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, göreve gelir gelmez bu konuda önemli bir açıklama yaptı. Ahlak polisinin kadınları başörtüsü konusunda rahatsız etmemesi gerektiğini belirtti ve bu uygulamaya karşı olduğunu yineledi.

Pezeşkiyan: Kadınları rahatsız etmeyecekler

Bir basın toplantısında, Pezeşkiyan'a kadın gazetecilerden biri, ahlak polisinden kaçmak için yolunu değiştirmek zorunda kaldığını anlattı. Pezeşkiyan, polisin hala sokaklarda olduğunu öğrendikten sonra, "Kadınları rahatsız etmeyecekler, bu konunun takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.

Değişim sinyalleri

Pezeşkiyan, seçim sürecinde de bu konuda cesur açıklamalar yaparak, halkın özgürlük taleplerine kulak vereceğini vurgulamıştı. İlk basın toplantısında bazı kadın gazetecilerin başörtülerini gevşek bağlaması, İran'da başörtüsü zorunluluğunun gevşetileceğine dair işaretler veriyor.