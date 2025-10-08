İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ve İsrail’in İran’ın nükleer programı hakkındaki iddialarını reddederek, “Müzakere dışında çözüm yolu yok” dedi. Erakçi, Trump’a Irak savaşı örneğini hatırlatarak yanlış istihbaratın yıkıcı sonuçlarına dikkat çekti.

İran'dan ABD ve İsrail'e net yanıt

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’ın nükleer programı hakkındaki iddialarını sert bir dille yalanladı.

Erakçi, “Müzakere dışında bir çözüm yolu yok” ifadeleriyle, diplomasi dışında kalan tüm yolların bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyeceğini vurguladı.

Haziran ayında İsrail saldırılarından önce ABD ile yürütülen görüşmelere atıfta bulunan Erakçi, “ABD, sıfır nükleer silah talebiyle müzakereye oturursa anlaşma sağlanabilir; ancak sıfır zenginleştirme ısrarı olursa hiçbir anlaşma olmaz” diyerek, daha önceki temasların önemine değindi.

"Trump, Irak’ı hatırlasın" uyarısı

Erakçi, açıklamasında Irak Savaşı örneğini gündeme getirerek Trump’a dikkatli olma çağrısında bulundu:

“ABD Başkanı ayrıca Irak’ın kitle imha silahları sakladığına dair hiçbir istihbarat olmadığını hatırlamalıdır. Sonuçta binlerce ölü Amerikan askeri, yıkılmış bir ülke ve boşa harcanan 7 trilyon dolar vardı.”

İranlı Bakan, ülkesinin nükleer silah üretme niyetinin bulunmadığını, buna dair tüm iddiaların “temelsiz istihbarat manipülasyonları” olduğunu belirtti.

"İsrail savunma kapasitemizi hedef haline getiriyor"

Erakçi, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, İran’ın ABD’ye ulaşabilecek balistik füzelere sahip olduğu yönündeki açıklamalarına da yanıt verdi:

“İsrail, başarısız saldırılarının ardından şimdi savunma yeteneklerimizi hayali bir tehdit gibi gösteriyor. Amerikalılar artık İsrail’in bitmeyen savaşlarından bıkmış durumda. Binalar ve makineler yok edilebilir, ancak kararlılığımız asla sarsılmaz.”

Erakçi, bu tür yanlış hesaplamaların bölgesel barışı tehdit ettiğini ve hiçbir şeyi çözmeyeceğini söyledi.

"Müzakere dışında çıkış yok"

İran Dışişleri Bakanı, ABD Başkanı Trump’a hitaben yaptığı son açıklamada, “Müzakere yoluyla çözüme ulaşmaktan başka seçenek yok” ifadelerini kullandı.

Erakçi, diplomatik yolların kapatılmasının hem İran hem ABD hem de Orta Doğu için geri dönülmez sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

ABD ve İsrail’den gelen iddialar

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer programını yeniden inşa etmeye başlaması halinde harekete geçeceklerini duyurmuştu.

Öte yandan, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından insanlığa karşı suçlardan tutuklama kararı bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu da İran’ın ABD’yi vurabilecek füze geliştirdiğini iddia etmişti.