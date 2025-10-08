Kütahya Valiliği, kuyumcu esnafını mağdur eden sahte altın dolandırıcılıklarına karşı ilk adımı attı. İmitasyon altın satışı yasaklandı, karara uymayanlara para cezası uygulanacak.

Kütahya'dan Türkiye'ye örnek karar

Kuyumcuların en çok mağdur edildiği imitasyon altın dolandırıcılığı ile ilgili ilk resmi adım Kütahya Valiliği’nden geldi.

Kentte sahte altınların gerçekmiş gibi satılarak dolandırıcılık yapılması üzerine imitasyon altın satışı yasaklandı.

Valilik kararıyla birlikte, üzerinde “demo, imitasyon ya da gerçek değildir” ibaresi bulunmayan ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Yasak kararına uymayan iş yerlerine 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacak.

Emniyet raporu sonrası yasak geldi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, artan şikayetler üzerine imitasyon altın dolandırıcılığı konusunda kapsamlı bir rapor hazırladı. Raporda, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gremse altın görünümlü ürünlerle kuyumcuların dolandırılmaya çalışıldığına dikkat çekildi. Rapor doğrultusunda Valilik, yasağı devreye soktu.

Kuyumcu esnafı karardan memnun

Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanı Ali Eğce, “Ülke genelinde bu kararı ilk alan şehir Kütahya oldu. Kuyumcu esnafımızın dolandırılmasının önüne geçilecek. Valimiz Musa Işın’a ve emniyet yetkililerine teşekkür ediyoruz.” dedi.

Diğer illerde de uygulanması bekleniyor

Yetkililer, Kütahya’daki uygulamanın diğer şehirler için de örnek olabileceğini belirtti. İmitasyon altın satışına yönelik bu yasağın, kuyumculuk sektöründe güven ortamını artırması bekleniyor.