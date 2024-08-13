İran, Batılı ülkelerin Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da öldürülmesine misilleme yapmaktan kaçınma çağrılarını geri çevirdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a yaptığı telefon görüşmesinde askeri saldırı tehditlerine son verilmesi gerektiğini vurguladı. Ancak Pezeşkiyan, misillemenin İran’ın “yasal hakkı” olduğunu belirterek bu talepleri reddetti.

İsrail ordusu yüksek alarmda

Haniye’nin suikastı sonrasında İsrail ordusu en yüksek alarm durumuna geçti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby, İran veya vekillerinin bu hafta Orta Doğu'da büyük saldırılar düzenleme ihtimaline karşı hazırlandıklarını ifade etti. Kirby, “Ciddi olabilecek bir dizi saldırıya hazırlıklı olmak zorundayız” dedi.

Avrupa ülkelerinden ortak itidal çağrısı

İngiltere, Fransa ve Almanya liderleri ortak bir açıklama yaparak, İran ve müttefiklerine bölgesel gerilimi artıracak saldırılardan kaçınmaları çağrısında bulundu. Starmer, Pezeşkiyan’a “ciddi bir yanlış hesap riski olduğunu” belirterek, sükûnet ve dikkatli değerlendirme yapma zamanının geldiğini ifade etti.

İran'dan sert tepki

İran resmi haber ajansına göre, Pezeşkiyan, Batılı ülkelerin desteğinin İsrail’i “katliamlarına devam etmeye” teşvik ettiğini ifade etti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani ise itidal çağrılarını “politika mantığından yoksun” olarak nitelendirerek reddetti.

ABD'nin askeri hazırlıkları

İsrail ordusu, İran’ın açıklamalarını dikkate alarak en yüksek hazırlık seviyesine geçtiğini açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı, bölgeye ikinci bir uçak gemisi ve bir balistik füze denizaltısı göndererek, İsrail’i savunma taahhüdünü yineledi.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

Biden yönetimi, İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasıyla sonuçlanacak Gazze’deki ateşkesin bölgedeki gerilimi azaltmanın en iyi yolu olduğuna inanıyor ve müzakerelere geri dönüş çağrısı yaptı. Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldıktan sonra 31 Temmuz'da düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmişti.