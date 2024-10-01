Zonguldak Valiliği, olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle 2 Ekim Çarşamba günü eğitime ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan resmi açıklamada, "Zonguldak il genelinde oluşmuş hava şartlarının devam etmesi nedeniyle 2 Ekim Çarşamba günü tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesine yer verildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu tarafından yapılan duyuruda, aynı zamanda belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı bilgisi de paylaşıldı. Hava koşullarının ne zaman düzeleceği merak ediliyor.