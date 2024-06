İSTANBUL (AA) - İran Azerbaycan Türklerinden şarkıcı Mansour, İstanbul'da bir dizi konser programıyla yaz boyunca hayranlarıyla bir araya gelecek.

Henüz 12 yaşındayken Türkiye üzerinden Los Angeles'a giden, halen de ABD'de yaşayan, tam adıyla Mansour Jafari, 30 yıllık müzikal kariyerinde önemli çalışmalara imza attı.

Mansour, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2013'te çıkardığı "Sınırsız" adlı albümünde yer alan Azerbaycan Türkçesiyle seslendirdiği "Bari Bakh" şarkısının Türkiye ve Türk dünyasında oldukça beğeni kazandığını söyledi.

Bu şarkı vesilesiyle Türk dünyasında tanındığını belirten Mansour, "Türkiye'de bile yoldan geçen vatandaşların bu şarkı vesilesiyle beni tanıdığını görüyorum. Bana çok ilginç geliyor. Aslında çocukluk yıllarıma ait bir folklor şarkı. Bu şarkının Türkler tarafından da kabul görmesi beni mutlu ediyor." dedi.

İranlı sanatçı, babasının da İran Türklerinden olduğuna işaret ederek şunları anlattı:

"Babam gerçekten çok şakacı, insanları seven ve güzel duyguları olan bir insandı. Bu duygular da ondan bana geçti. Aslında o bana çok çalışmayı, insanlara yakın durmayı ve çok iyi bir baba olmayı öğretti. Ben de onun gibi bu özellikleri taşıdığıma inanıyorum. Türklerle karşılaştığım zaman da nedensizce seviniyorum. Çünkü onlar bana baba kültürünü ve dilini hatırlatıyor. Anne tarafı da Tahranlı Fars aslında. Müzik yeteneğimi daha çok annemden aldım. Çünkü o her zaman aile içinde şarkılar söylerdi. Bundan dolayı müziğimde yarı yarıya baba ve annemin kültürünü taşıyorum."

- "İranlılar Türk sanatçıları severler"

İstanbul'a konser programları için geldiği için çok heyecanlı olduğunu dile getiren 53 yaşındaki Mansour Jafari, "İstanbul gerçekten gelişen bir şehir. Çok hızlı bir şekilde her şeyin değiştiğini görüyorum. Aslında her şey böyle hızlı bir şekilde ilerliyor. İstanbul'u New York, Los Angeles gibi bir metropolitan şehir olarak görüyorum." diye konuştu.

Nişantaşı Üniversitesinde yabancı öğrencilerin mezuniyet törenine de konuk olan Mansour, Türkiye'de çok değerli ve saygın şarkıcılar olduğunun altını çizerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarkan, İbrahim Tatlıses, Mustafa Sandal çok iyi sanatçılar. Tabii piyasaya yeni çok güzel şarkıcılar da girdi. Ajda Pekkan, Emel Sayın da benim en sevdiğim sanatçılardandır. Emel Sayın zamanında bir konser için İran'a da gelmişti. Anoushiravan Rohani ile bir şarkıda düet yaptı ve oldukça beğenildi. Mahsun Kırmızıgül'ün, Ferhat Göçer'in de çok güzel şarkıları var. Aslında İranlılar Türk sanatçıları severler. Çünkü çok güzel müzikal tarzları var."

Sanatçı, ağustos ayında tekrar birkaç program için İstanbul'a geleceğini söyleyerek, "Son zamanlarda yeni video klipler üzerinde çalışıyorum. Bu yıl sonuna kadar single parçaların yanı sıra yeni bir albüm de çıkaracağım. Dünyaca ünlü bestecilerle çalışıyoruz. Tabii eski zaman gibi değil. Artık aynı anda birkaç projeyi gerçekleştirebiliyoruz." ifadelerini kullandı.