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Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. 10 konteynerin yandığı olayda yaralanan olmadı.

Alevler, kısa sürede diğer konteynerlere sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otel inşaatında çalışan işçilerin uyumak için kullandığı konteynerde, nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Serik- Belek Turizm Yolu üzerinde, inşaat hâlindeki bir otelin şantiyesinde meydana geldi.

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Antalya 'nın Serik ilçesinde yapımı süren bir otel in şantiyesinde çıkan yangın da, işçi lerin kaldığı 10 konteyner yandı.

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