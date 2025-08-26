Ünlü şarkıcı İrem Derici, yoğun konser temposunun ardından sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Boğaz ve kulak iltihabı teşhisi konulan sanatçı, hastane odasından paylaştığı video ile hayranlarını hem bilgilendirdi hem de endişelendirdi.

Yoğun Tempo Sağlığını Etkiledi

Yaz boyunca peş peşe konser veren ve özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen İrem Derici, bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi. Uzun süredir sahnelerde olan sanatçı, yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye başvurdu.

Serumlu Paylaşım

Derici, sosyal medya hesabından serum takılı halde çektiği bir videoyu paylaştı. Boğazında ve kulaklarında iltihap olduğunu belirten şarkıcı, “Antibiyotiği taktılar, ardından vitamin verecekler. Ateşim 38,9’du. Kimin gözü kaldıysa gözüne…” sözleriyle hem espri yaptı hem de durumunu anlattı.

Sevenlerini Korkuttu

Evlilik hazırlıkları yaptığı bilinen Derici’nin planlı konserlerini iptal etmek zorunda kalabileceği öğrenildi. Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan sanatçının kısa sürede toparlanması bekleniyor.