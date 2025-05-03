Pop müziğin güçlü sesi sahnelerin göz kamaştıran ismi İrem Derici İzmir'de sevenleriyle buluştu. Sunset Palazzo'da sahne alan güzel sanatçı sesi kadar güzelliğiyle beğeni topladı.

Kendisini dinlemeye gelen İzmirli hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı iddialı sahne kostümü ile göz kamaştırdı. Elbisesinin modeli nedeniyle yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermek istemeyen İrem Derici sahnede hayranlarına " yanlış anlaşılmasın hamile falan değilim elbisemin modeli böyle" diyerek seslendi. Eğlencenin adeta doruğa çıktığı gecede sanatçı eski ve yeni şarkılarını sevenleri için seslendirdi.