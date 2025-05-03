Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesi’nde inşa edilen uluslararası standartlardaki çim hokeyi sahasının yapımı tamamlandı. 4 milyon 48 bin TL yatırımla hayata geçirilen proje, bölgedeki sporculara modern antrenman olanakları sunuyor.

Modern tesiste antrenmanlar başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çim hokeyine gönül veren genç sporcular için 40 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde toplam 1900 metrekarelik alana sahip antrenman sahasını tamamladı. Sahada beton imalatları, sulama sistemi ve gece antrenmanları için aydınlatma sistemleri yer alıyor. Çim serimiyle birlikte saha kullanıma açıldı.

14 yıldır beton zeminde çalışıyorlardı

Yatağan Bozüyük Spor Çim Hokeyi Kulüp Başkanı Güngör Yılmaz, “Takımımız beton zeminde çalışıyordu. Başkanımız Ahmet Aras’a çok teşekkür ediyoruz. Çok hızlı bir sürede saha tamamlandı. Artık çalışmalarımızı bu sahada sürdüreceğiz” dedi.

Aysel Kazım Ortaokulu Çim Hokeyi Takımı Antrenörü Mahmut İmren ise, “Çocuklarımız 14 yıldır beton zeminde çalışarak Türkiye şampiyonu oldular. Şimdi hedefimiz Süper Lig ve ardından Avrupa Ligi. Bu başarı, bir köy okulunun efsaneye dönüşmesidir” ifadelerini kullandı.

Ahmet Aras: Sadece turizmi değil sporu da kalkındırıyoruz

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Bozüyük’teki gençlerin çim hokeyine gösterdiği çaba, altyapı ihtiyacını ortaya koydu. Onlara daha iyi imkânlar sunmak için bu tesisi hayata geçirdik. Muğla’da sadece turizmi değil sporu da kalkındırmak önceliklerimiz arasında” dedi.