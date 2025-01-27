Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Adana'daki konseri öncesinde talihsiz bir kaza geçirerek hastanelik oldu. Kafasını yere çarpan Derici, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, kazanın uyurgezerlik nedeniyle meydana geldiğini söyledi ve tedavi sürecine başlayacağını duyurdu.

İrem Derici, Bebek'te görüntülendiği sırada, kazayı uyurgezerlik nedeniyle yaşadığını belirtti. "Konser günü bir talihsizlik yaşadık. Dudağıma bakın, kafam da şiş. Kendi evimin dışında bir yerde kalınca gece duvara ya da bir yerlere çarpabiliyorum" dedi.

Tedaviye başlayacak

Derici, yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili olarak, "Ambulans geldi, hastaneye gittim. 'Bir sorun yok' dediler. Uyurgezerlik ile ilgili tedaviye başlayacağım" ifadelerini kullandı. Tedavi sürecine başlayacağını ve bu hastalıkla mücadele edeceğini belirten şarkıcı, hayranlarından gelen desteklere teşekkür etti.