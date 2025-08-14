Başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, hem rol aldığı projelerle hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl iş insanı Ural Kaspar ile dünyaevine giren ve şu sıralar annelik heyecanı yaşayan Helvacıoğlu, tatil için ailesinin yanına gitti. Ancak keyifli başlayan tatili, yaşadığı talihsiz bir kaza nedeniyle kabusa döndü.

Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda denizde yüzerken bir çocuğun üzerine düşmesi sonucu boynunun geriye kaydığını ve büyük bir korku yaşadığını anlattı.

“Bebek etkilenmedi ama ben felç kaldım sandım”

Yaşadığı o anları takipçileriyle paylaşan oyuncu şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’un sıcaklarından kaçıp ailemin yanına gittim. Denize rahatça girdim, eşimle dubaya yüzdük. Tam o sırada bir çocuk dubaya çıkarken kafama düştü. Boynum geriye kaydı, sudan çıktığımda felç kaldığımı sandım. İstanbul’a döndüğümüzde doktor boynumdaki diskin sinire baskı yaptığını ve fıtık oluştuğunu söyledi. Ayaklarımın yere değmemesi bu olayı daha hafif atlatmamı sağladı.”

“Geçmiş olsun” mesajları yağdı

Ünlü oyuncunun yaşadığı kaza sonrası çok sayıda hayranı ve meslektaşı sosyal medyadan “geçmiş olsun” mesajları gönderdi. Helvacıoğlu’nun ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.