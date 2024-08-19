İrem Helvacıoğlu, uzun süredir dargınlık yaşadığı sevgilisi Ural Kaspar ile barıştıklarını duyurduğu bir gönderide, çiftin yatakta sarmaş dolaş olduğu bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

"Sen Anlat Karadeniz" dizisinde canlandırdığı Nefes karakteri ile büyük beğeni toplayan İrem Helvacıoğlu, aşk hayatında da gündem olmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, sevgilisiyle birlikte çektirdikleri bu samimi kareye, “Ben aşırı seviyorum” notunu ekledi.

Paylaşılan fotoğraf, Helvacıoğlu'nun takipçilerinden büyük ilgi gördü ve çiftin ilişkisi hakkında olumlu yorumlar aldı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı, ilişkilerindeki yeniden başlamanın mutluluğunu gözler önüne serdi.