“Sen Anlat Karadeniz” dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yıl müzisyen Ural Kaspar ile evlenmişti. Geçtiğimiz hafta ilk çocuklarını kucaklarına alan çift, bu kez Bağdat Caddesi’nde yürüyüş yaparken talihsiz bir kaza geçirdi.

Kazada büyük bir tehlike atlatan çift, kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Olayın ardından sosyal medyada binlerce “geçmiş olsun” mesajı paylaşılırken, bazı yorumlar Ural Kaspar’ı çileden çıkardı.

“Hepsi mendebur kocasının pis enerjisinden”

Bir sosyal medya kullanıcısının,

“Bu kadın evlendiğinden beri normal bir şey yaşamıyor bence. Hepsi mendebur kocasının pis enerjisinden kaynaklı.”

yorumunu gören Ural Kaspar adeta küplere bindi.

Kaspar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Dün yaşadığımız kazanın acılarını ve travmasını aile olarak atlatmaya çalışırken, hastane odasında bile bu tür ithamlarla karşılaşmak çok üzücü. Bu paylaşımları yapanları önce Allah’a havale ediyorum. Ancak hukuken de gereken tüm girişimlerde bulunacağımın bilinmesini istiyorum.”

“Kazanın hukuki sürecinin takipçisi olacağız”

Kaspar, olayın ardından yaptığı ilk paylaşımda ise kazanın detaylarını şu sözlerle aktardı:

“Şükürler olsun, kızımızın, eşimin ve benim sağlık durumumuz iyi. Yaşadığımız kazada hiçbir kusurumuz olmamasına rağmen, motor ve araç sürücüsüne de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yanımızda olan, hastaneye gelen, arayan, soran ve destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Yaşanan bu olayın hukuki sürecinin de takipçisi olacağız.”

Helvacıoğlu daha önce de ölümden dönmüştü

Ünlü oyuncu, hamileliğinin yedinci ayında denizde geçirdiği bir kaza sonucu da büyük bir tehlike atlatmıştı.

O anları anlatan Helvacıoğlu,