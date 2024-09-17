Ünlü oyuncu İrem Sak'ın babası Dr. Şemsettin Sak, geçirdiği mide kanaması sonrası tedavi gördüğü Taksim'deki hastanede hayatını kaybetti. 75 yaşındaki Dr. Şemsettin Sak, uzun yıllar Sivas'ta hekimlik yapmış ve mesleğine büyük bir bağlılıkla hizmet etmiş bir isimdi.

İrem Sak, babasının vefatıyla derin bir üzüntü yaşarken, aile yakınları ve sevenleri de bu zor günlerinde ünlü oyuncuya destek olmak için yanında bulunuyor. Baba Dr. Şemsettin Sak'ın cenazesinin, Sivas'ta düzenlenecek bir törenle toprağa verileceği öğrenildi.

Sevenleri ve meslektaşları, İrem Sak’a başsağlığı dileklerini iletirken, sosyal medya üzerinden de pek çok taziye mesajı paylaşıldı.