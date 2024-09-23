Bayraklı Belediyesi, ilçe genelindeki yolları yenileme ve onarım çalışmalarına vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda devam ediyor. İlçenin farklı bölgelerinde yürütülen asfaltlama çalışmaları ile ulaşım altyapısı güçlendiriliyor. Başkan İrfan Önal, “Trafik güvenliği ve ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmalarımız sürecek” dedi.

Bozuk yollara müdahale

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, son olarak Cengizhan Mahallesi’nde kilit parke döşeme işlemlerini tamamladı. Fuat Edip Baksı Mahallesi’nde de asfalt serimi yapılarak, uzun süredir bozuk olan yollar modernize edildi. Ekipler, vatandaşların ulaşım konforunu artırmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla ilçenin diğer noktalarında da çalışmalara devam edecek.

Planlı çalışmalar tüm mahallelere yayılıyor

Yol yenileme seferberliği kapsamında, ekiplerin önümüzdeki günlerde Onur Mahallesi ve Bayraklı Mahallesi gibi birçok bölgede çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. Bu süreçte, Cengizhan Mahallesi 1620/39 sokak, Bayraklı Mahallesi 1635, 1636 ve 1639 sokaklar ile Fuat Edip Baksı Mahallesi 1606 sokakta da yol yenileme çalışmaları yapılacak.

"Trafik güvenliği ve ulaşım konforu önceliğimiz"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yol bakım ve yenileme çalışmalarının önemine değinerek şunları söyledi: "İlçemizin her noktasında bozulan yolları hızla onarıyoruz. Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmeleri için çalışmalarımız devam edecek. Amacımız, Bayraklı’da trafik güvenliğini artırarak tüm bozuk yolları yenilemektir. Tüm mahallelerimizi kapsayacak şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."