Saruhanlı'da, ilçenin başlıca gelir kaynağı olan üzümün tanıtımını amaçlayan “17. Altın Üzüm ve Kültür Festivali”, renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Üç gün süren konserlerde, Bilal Sonses, Ece Mumay ve Sefo sahne alarak ilçe halkına eğlenceli anlar yaşattı.

Festivalin coşkusu

Saruhanlı’nın 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen festival, AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Kaymakam Murat Acar ve Belediye Başkanı Ekrem Cıllı gibi protokol üyelerinin katılımıyla daha da anlam kazandı. Üç akşam süren konserler, havai fişek gösterileriyle açıldı ve binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu.

Sanatçı performansları

Festivalin ilk akşamında sahne alan Bilal Sonses, enerjik performansıyla izleyicileri büyüledi. İkinci akşam ise Ece Mumay, sahne alarak gençlerin beğenisini kazandı. Üçüncü ve son akşamda ise pop müziğin yükselen yıldızlarından Sefo, hayranlarıyla buluşarak festivalin finalini yaptı. Katılımcılar, üç gün boyunca müziğin ve eğlencenin tadını çıkardı.

Yöresel ürünler ve hediyeler

Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, konserlerde sahne alan sanatçılara çiçek ve yöresel ürünlerden oluşan hediye sepetleri sunarak festivalin yerel kimliğini pekiştirdi. Festival, sadece müzik değil, aynı zamanda Saruhanlı'nın kültürel zenginliğini de ön plana çıkardı.

“17. Altın Üzüm ve Kültür Festivali”, Saruhanlı’nın kültürel yaşamına renk kattı ve ilçenin üzümlerini tanıtma amacını başarılı bir şekilde yerine getirdi. Katılımcılar, unutulmaz anılarla festival alanından ayrıldılar.