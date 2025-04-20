Karabağlar Belediyesi tarafından 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı’nda düzenlenen İstihdam Günleri, yoğun katılımla gerçekleşti. Farklı sektörlerden birçok firmanın yer aldığı etkinlikte, iş arayan vatandaşlar insan kaynakları temsilcileriyle birebir görüşme fırsatı buldu.

Firmalarla birebir temas imkanı

Karabağlar Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen İstihdam Günleri'ne 30’dan fazla firma katıldı. Etkinlikte vatandaşlar, iş olanakları hakkında detaylı bilgi aldı ve açık pozisyonlar için birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Başkan Kınay’dan istihdama destek mesajı

Etkinlik boyunca firmaların stantlarını ziyaret eden Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, katılımcılar ve işverenlerle sohbet etti. Başkan Kınay, “İşsizlikle mücadele konusunda kararlılıkla çalışıyoruz. 25 Mayıs 2024 tarihinde açtığımız Bölgesel İstihdam Ofisi ile 11 ayda 1100 kişiye iş imkânı sağladık. Bu gibi projelerle kentimize umut olmaya devam edeceğiz” dedi.

İstihdamda yerel çözüm modeli

Etkinlik, gün boyunca süren görüşmeler ve başvurularla hem işverenler hem de iş arayanlar için verimli geçti. Katılımcılar, farklı sektörlerdeki firmalarla tanışarak kariyer planlamalarına yön verecek fırsatlar yakaladı.