İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir evden yaklaşık 400 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan şüpheli, kıyafet değiştirerek izini kaybettirmeye çalıştı. Ancak polis ekiplerinin kamera kayıtlarını incelemesi sonucunda kimliği tespit edilen A.A. isimli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Kıyafet değiştirerek kaçmak istedi

Olay, geçtiğimiz günlerde Karabağlar ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, A.A. isimli şüpheli, bir eve girerek yaklaşık 400 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çaldı. Hırsızlığı fark eden ev sahibi durumu hemen polise bildirdi.

Kameralar her şeyi ortaya çıkardı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda, şüpheli bir kişinin sokak arasında kıyafet değiştirdiği tespit edildi.

Operasyonla yakalandı

Görüntüler üzerinden kimliği tespit edilen A.A., düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan A.A., cezaevine gönderildi.