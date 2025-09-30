Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinin Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini açıkladı. Başoğlu, siyasi yaşamına bağımsız olarak devam edeceğini söyledi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, CHP 39. Olağan Hayrabolu İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada partisinden ayrıldığını duyurdu.

Başoğlu, “Bu burada bitmeyecek, Allah’a ısmarladık, kendinize iyi bakın. Bir süre bağımsız olarak yoluma devam edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. CHP’ye de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başoğlu, istifasının ardından belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini belirtti.

1970 doğumlu Tuncer Başoğlu, 2007-2015 yılları arasında iki dönem Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu’nda görev yaptı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden aday olan Başoğlu, yüzde 51,23 oy oranıyla Hayrabolu Belediye Başkanı seçilmişti.