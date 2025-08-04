Endüstriyel dikiş ve nakış ipliklerinin önde gelen üreticilerinden Durak Tekstil, 4-7 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek A+A Düsseldorf fuarında yerini alacak. Firma, iş sağlığı ve güvenliği alanında geliştirdiği teknik iplikleriyle sektöre katkı sunmaya hazırlanıyor. Salon 17, Stant 17C74’te katılımcılarla buluşacak olan Durak Tekstil, fuarda 20’den fazla sektöre yönelik yenilikçi çözümlerini sergileyecek.

Pandemi sonrası fuara güçlü dönüş yapılıyor

Pandemiden bu yana ilk kez A+A fuarına katılacak olan firma, zengin ürün portföyüyle dikkat çekecek. Kesilmeye karşı dayanıklı iplikler (Durak Cut-Safe), geç tutuşur iplikler (Durak Fire-Safe), elektrik iletkenliği olan iplikler (Durak SilverPro), optik özelliklere sahip iplikler (Durak Poly-StrongPC-IR ve Durak Reflective) ile haşere itici iplikler (Durak Bug-Safe) fuarda öne çıkan ürünler arasında yer alacak.

Durak Tekstil’in teknik iplikleri, özel reçetelerle üretilen farklı ham maddelerden oluşuyor. Bu iplikler, uluslararası testlerden başarıyla geçmiş ve yüksek dayanıklılığa sahip ürünler olarak tanımlanıyor.

AR-GE yatırımları ile küresel pazarda söz sahibi olunuyor

Durak Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yiğit Durak, fuarla ilgili yaptığı açıklamada, iş güvenliğine yönelik çözümlerin sürekli gelişim gerektirdiğini belirtti. Durak, “İş kazaları ve meslek hastalıkları karşısında koruma sağlayan teknik iplikler geliştirmeye devam ediyoruz. A+A 2025 bizim için AR-GE gücümüzü ve yenilikçi vizyonumuzu göstereceğimiz küresel bir vitrin olacak” dedi.

Sürdürülebilirlik ve sanatsal yaratıcılık bir arada sunuluyor

Durak Tekstil yalnızca teknik iplik üretimiyle değil, sürdürülebilirlik konusundaki adımlarıyla da dikkat çekiyor. Firma, geri dönüştürülmüş iplikler üretmenin yanı sıra çevresel ayak izini azaltmak ve temiz su kaynaklarını korumak amacıyla yatırımlar gerçekleştiriyor.

Ayrıca sanat ve teknoloji odaklı özel iplik çözümleriyle tekstil endüstrisinde estetik ile işlevselliği bir araya getiriyor.

Hedef pazarlar: Avrupa, Rusya ve Amerika

Fuarda koruyucu kıyafetler, ayakkabılar, çantalar ve çadırlar gibi çok sayıda ürün grubu için teknik iplikler sergilenecek. Yiğit Durak, Orta ve Doğu Avrupa, Rusya ve Amerika pazarlarından yoğun ziyaret beklediklerini ifade etti. Bu pazarlarda yeni iş birlikleri hedeflediklerini belirten Durak, fuarın Durak Tekstil markasını iş güvenliği sektöründe daha da bilinir hale getireceğini sözlerine ekledi.