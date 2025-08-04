Saadet Partisi Bozdoğan İlçe Başkanı Talha Kayaoğulları’ndan TÜİK Tepkisi: “Açıklanan Enflasyon Gerçek Hayatı Yansıtmıyor”

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Saadet Partisi İlçe Başkanı Talha Kayaoğulları, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Kayaoğulları, açıklanan yüzde 33,52’lik yıllık enflasyon oranının, halkın yaşadığı ekonomik gerçeklerle örtüşmediğini belirtti.

“Gerçek Enflasyon Markette, Pazarda, Cebimizde”

Kayaoğulları, pazardaki fiyatların her hafta değiştiğini ve temel tüketim ürünlerine gelen zamların vatandaşın yaşamını her geçen gün daha da zorlaştırdığını ifade etti. TÜİK’in kira artış oranını yüzde 41 olarak belirlemesine rağmen sahadaki gerçek oranların çok daha yüksek olduğunu vurguladı.

“Rakamlar Halkın Gerçeklerini Örtbas Edemez”

“Vatandaşlarımız enflasyonu TÜİK’in tablolarında değil; market raflarındaki etiketlerde, gelen faturalarda ve her geçen gün azalan cüzdanlarında doğrudan hissediyor,” diyen Kayaoğulları, açıklanan verilerin halkın yaşadığı ekonomik krizi perdelemeye yetmediğini söyledi.

“Ekonomi, İstatistikle Değil Sofradaki Ekmekle Ölçülür”

Saadet Partisi olarak bu yaklaşımı kabul etmediklerini ifade eden Kayaoğulları, gerçek enflasyonun üzerinin rakamlarla örtülmesini ve dar gelirli vatandaşların yaşadığı zorlukların görünmez kılınmasını eleştirdi.

Açıklamasında Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın sözlerine de yer veren Kayaoğulları, “TÜİK’e göre Türkiye bir cennet. Ama gerçek enflasyonu TÜİK’e değil; tenceresi kaynamayan annelere, maaşı yetmeyen emeklilere sorun,” ifadelerini kamuoyunun dikkatine sundu.

Talha Kayaoğulları

Saadet Partisi Bozdoğan İlçe Başkanı