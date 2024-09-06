İş Insanı Bülent Kaya, Karadağ'da Konuşmacı Olarak Yer Aldı

Başarılı iş insanı ve turizmci Bülent Kaya, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenen 8. Diamond Ceremony'de sahne alarak Türk yatırımcıların ülke ekonomisine katkılarını anlattı.

İş dünyasının önemli isimlerinden Bülent Kaya, geçtiğimiz günlerde Karadağ'da gerçekleşen 8. Diamond Ceremony'e konuşmacı olarak katıldı. Etkinlik, başkent Podgorica’da, Türkiye'nin Karadağ Büyükelçisi Barış Kalkavan’ın açılış konuşması ile başladı.

Karadağ'ın ekonomik sorunlarına çözüm önerileri

Büyükelçi Barış Kalkavan'ın ardından sahneye çıkan Bülent Kaya, Karadağ'da yaşanan güncel sorunlar ve bu sorunların çözüm yolları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Kaya, Türk yatırımcıların Karadağ ekonomisine önemli katkılar sağladığını vurguladı ve bölgedeki ekonomik gelişmelere dikkat çekti.

Konuşmasının ardından, katılımlarından dolayı Bülent Kaya'ya Hakan Bilgi tarafından plaket takdim edildi. Kaya, etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karadağ'da Türk iş dünyasının daha fazla yer almasının önemine vurgu yaptı.