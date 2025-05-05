Güzelbahçe Belediyesi'nin Yunusoğlu İnşaat'ın tüm yapım işlerini yüklendiği 'Güzelbahçe Belediyesi Havva Yunusoğlu Kız Öğrenci Yurdu'nun tanıtımını yaparak, startını verdi. Proje tanıtımına Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

'Geleceğin nesilleri yetişecek'

Bugün burada, Güzelbahçe Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz önemli bir projeyi paylaşmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, " Havva Yunusoğlu Kız Öğrenci Yurdu'nun tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Güzelbahçe, yalnızca doğasıyla, deniziyle değil; artık eğitimde, sosyal yaşamda ve gençlere sunduğu olanaklarla da adından söz ettiren bir kent haline geliyor. Bu dönüşümde gençlerimizin, özellikle de geleceğimizi emanet edeceğimiz kadınlarımızın, çok önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz. Havva Yunusoğlu Kız Öğrenci Yurdu, sadece bir barınma alanı değil; öğrencilerimizin kendilerini güvende, değerli ve üretken hissedecekleri bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Amacımız, ailelerinden uzakta eğitim hayatını sürdüren gençlerimize bir yuva hissi verebilmek; sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlayacak ortamları yaratmaktır. Buradan Güzelbahçe halkının duymasını istiyorum. Çünkü çok yerde soruluyor ve konuşuluyor. Burada Yunus Yunusoğlu'nun 1 metre tapusu yok. Oraya Yunusoğlu'na ne verildi diye dedikodu yapılıyor. Yunusoğlu'nun değerli annesinin adı dışında Yunusoğlu'na hiçbir şey verilmedi. Hatta Yunusoğlu'na bir talebi olup olmadığını bizzat sorduk. 'Başkanım buradan bir dükkan bile alsak bu hayır hayır olmaktan çıkar ticarete döner. O yüzden annemin isminin dışında bir talebim yoktur' dedi. Bu durumu çekemeyen hainler 5 dükkanın benim 5 dükkanın da Yunusoğlu'nun olduğunu iddia ediyorlar. Burada ne meclis üyelerinin ne Mustafa Günay'ın ne de Yunusoğlu'nun bir malı var. Yapılacak tüm dükkanlar Güzelbahçe Belediyesi'nin malı olacak ve meclis kararıyla hiçbir şekilde satılmayacak. Buradan Güzelbahçe Belediyesi ciddi bir kira geliri sağlayacak. Yunusoğlu ailesine bu sağladığı mali desteği için teşekkür ediyorum. Buradaki 21 dükkanımızı ihale ile kiraya vereceğiz. Güzelbahçe, değişen ve gelişen vizyonuyla artık sadece bir sahil ilçesi değil, aynı zamanda gençlerin eğitim hayatlarını sürdürebileceği, güvenli, çağdaş ve yaşam kalitesi yüksek bir merkezdir. Biz, bu vizyonu daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz. Eğitime yapılan her yatırım, geleceğe yapılan en güçlü yatırımdır. Bu anlayışla, öğrencilerimizin yanında olmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz. Güzelbahçe Belediyesi Havva Yunusoğlu Kız Öğrenci Yurdu, bu kararlılığımızın somut bir örneğidir. Bu Projenin tüm inşaat sürecini üstlenen Yunusoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yunusoğlu'na sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Gençlerin hayalleri bizim yol haritamızdır. Hep birlikte daha güçlü, daha aydınlık bir Güzelbahçe'yi inşa edeceğiz" diye konuştu.

Güzelbahçe'de çok güzel işler oluyor

Güzelbahçe'de seçimden bu yana gerçekten çok güzel işler olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç, ''Sokakta ve bir çok yerde memnuniyeti olumlu dönüşleri alıyoruz. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Kutuplaşma ve ayrışma ülkemiz açısından iyi değil. Kucaklaşmaya, paylaşmaya, yoksulluğu yenmeye ihtiyacımız var. Siyaset rekabet kadar nezaketi de barındırmalı. Bu proje ile Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelerek burada genç kızlarımız için barınma imkanı olacak. Sayın başkanımıza ve yunus Bey'e çok teşekkür ediyorum'' dedi.

En büyük kazancım annemin ismini yaşatmak

Güzelbahçe'ye bu proje ile katkı sağlama imkanı verdiği için Başkan Günay'a teşekkür eden hayırsever iş insanı Yunus Yunusoğlu, ''Güzelbahçe'ye çok yatırım yaptık. Buranın ekmeğini yiyoruz ve buraya bir borcumuz var. Başkanımız çok güzel bir proje ile gelerek bize bu imkanı sağladı. Biz kendimizden ve yaptığımız işten eminiz. Başkanımızın da belirttiği gibi konuşan konuşsun biz işimize bakıyoruz. Güzelbahçe'ye ve okumanın ekonomik yükünü çekmekte zorluk çeken ailelere bir nebze destek olabildiysek ne mutlu bize. Bu aynı zamanda ülkemize bir katkı. Buradan bir dükkan değil bir çivi bile talep etmedim. Annemin isminin burada yaşayacak olması bizim için en büyük kazanç. Buraya katkı koyan belediye başkanımıza, meclis üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar proje alanını gezerek çalışmaları takip etti. Ardından katılımcılara tavuklu pilav ve ayran ikram edildi.