Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında İzmir’de uygulanan Kuşkonmaz Üretiminin Geliştirilmesi Projesi ilk ürünlerini vermeye başladı.

İzmir tarımına yeni bir soluk: Kuşkonmaz

Dünyada yüksek fiyatlarla pazarlanan ve ihracat potansiyeli yüksek olan kuşkonmaz, İzmir’in Ödemiş ve Tire ilçelerinde yetiştiriliyor. İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla son yıllarda üretim alanı artan kuşkonmaz, hem verim hem de ürün kalitesi açısından bölge üreticilerine önemli katkılar sağlıyor.

Vitamin ve mineral bakımından zengin olan bu sebze, İzmir tarımının geleceğine yönelik stratejik ürünlerden biri olarak görülüyor. Aynı zamanda çiftçiler için alternatif ve gelir getirici bir üretim modeli oluşturuyor.

17 bin fideyle üretim artıyor

2025 üretim sezonuna yönelik hazırlanan projede, Tarım ve Orman Bakanlığı ile üreticiler arasında %50-%50 bütçe paylaşımı modeli uygulandı. Toplam 422 bin TL bütçeyle yürütülen proje kapsamında, 5 üreticiye 17 bin kuşkonmaz fidesi teslim edilerek dikimi gerçekleştirildi.

Bu çalışmalarla birlikte İzmir’in tarım ürünleri desenine yüksek katma değer sağlayan yeni bir ürün daha eklendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, proje ile hem üretici gelirinin artırılmasının hem de sürdürülebilir tarım modelinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.