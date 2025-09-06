4 Ağustos’ta Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanarak yaşamını yitiren yat üreticisi Halit Yukay, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından denizin 68 metre derinliğinden çıkarıldı ve ailesine teslim edilmesinin ardından İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’na defnedilen Yukay için düzenlenen cenaze törenine yakın arkadaşları ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ, tabuta bakarak gözyaşlarına hakim olamadı. Ünlü oyuncu dakikalarca taziyelerini ifade ederken, törene katılan diğer isimler arasında Seda Bakan da yer aldı.

Halit Yukay’ın kaybolması ve arama çalışmaları büyük bir titizlikle yürütüldü. Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan Yukay, teknesinin parçalanmasının ardından kaybolmuştu. Türk Deniz Kuvvetleri ve özel eğitimli dalgıçların desteğiyle başlatılan çalışmalar yaklaşık 30 gün sürdü. Marmara Adası açıklarında 68 metre derinlikte bulunan cenazesi, sol kolundaki saat ve güvenlik kamerası kayıtlarıyla teşhis edildi.

Zorlu hava koşulları nedeniyle cenaze çıkarılamamış, TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri ile özel ekiplerin desteğiyle denizden çıkarıldı. Sahil Güvenlik botlarıyla Bandırma Limanı’na getirilen cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi ve incelemelerin ardından ailesine teslim edildi.

Cenaze namazı öğle vakti Marmara İlahiyat Camii’nde kılındı. Sevenleri ve iş dünyasından dostları, ünlü iş insanına son görevlerini yerine getirirken, gözyaşları sel oldu.

Kazayla ilgili soruşturma Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. İlk belirlemelere göre, Halit Yukay’ın "Arel 7" isimli kuru yük gemisinin çarpması sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeni ise otopsi raporuyla netlik kazanacak.