Sünnet işlemleri, çocukların sağlığı için Etik Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Üroloji Kliniği’nde gerçekleştirildi. Ardından Tepecik Mahallesi Düğün Salonu’nda düzenlenen şölen, okutulan mevlitle başladı. Etkinlik boyunca çocuklar, palyaço oyunlarıyla eğlenirken, patlamış mısır ve pamuk şeker ikramlarıyla keyifli anlar yaşadı.

Şölende Seferihisar Belediye Başkan Yardımcıları Gökhan Pehlivan ve İnanç Karabulut, sünnet olan çocuklara altın takarak mutluluklarına ortak oldu.

Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, yaptığı konuşmada, “Sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşımızın her anında yanında olmayı görev biliyoruz. Bugün 30 ailemizin çocuklarının sünnetini gerçekleştirerek hem ailelerimize destek olduk hem de çocuklarımız için unutulmaz bir hatıra bıraktık. Onların mutluluğunu görmek bizler için en büyük ödül. Bu güzel günde emeği geçen herkese ve bizleri yalnız bırakmayan halkımıza teşekkür ediyorum. Seferihisar Belediyesi olarak her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bayram havasında geçen Geleneksel Sünnet Şöleni, gecenin ilerleyen saatlerine kadar coşkuyla devam etti.