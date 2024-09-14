Profesyonellik her zaman ön planda olmalı

İş yerinde arkadaşlıklar, profesyonel sınırların aşılmasına neden olabilir. Bu yüzden her zaman işin gerektirdiği ciddiyet korunmalı, arkadaşlık ile iş ilişkileri birbirine karıştırılmamalıdır.

İş ve özel hayatı ayırın

İş yerinde edindiğiniz arkadaşlarla özel hayatınızı paylaşmak cazip gelse de, sınırlarınızı net çizmelisiniz. İş ortamında yaşanan anlaşmazlıklar, dışarıdaki arkadaşlık ilişkilerinizi olumsuz etkileyebilir.

Dedikodudan uzak durun

İş yerinde arkadaşlık ilişkileri, bazen dedikoduyu teşvik edebilir. Bu durum, hem sizin itibarınıza hem de iş yerindeki genel atmosfere zarar verir. Olumsuz konuşmalardan ve gereksiz tartışmalardan uzak durmalısınız.

Adil ve eşit davranın

Arkadaşlarınızla iş ilişkilerini dengede tutmanın en önemli yollarından biri, adil olmaktır. İş yerinde sadece yakın arkadaşlarınıza odaklanmak yerine, herkesle eşit mesafede ve tarafsız bir iletişim sürdürmeye özen gösterin.

Geri bildirim verirken dikkatli olun

Arkadaşlarınızla çalışırken objektif geri bildirim vermek zor olabilir. Hem yapıcı hem de saygılı geri bildirimler vermek, profesyonel ortamı korurken arkadaşlığınızı da güçlendirir.