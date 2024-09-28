Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın İsrail ordusu tarafından öldürülmesinin ardından, örgütün geleceği tartışılmaya başlandı. Nasrallah'ın haleflerinden biri olarak öne çıkan Haşim Seyfettin, Hizbullah'ın yeni lideri olması bekleniyor.

Nasrallah'ın Ardılı: Haşim Seyfettin

Hizbullah, 32 yıldır liderlik eden Nasrallah’ın Beyrut'un banliyösündeki bir İsrail hava saldırısında öldüğünü doğruladı. Bu gelişme, örgütün tarihindeki en büyük zorluklardan birini ortaya koyarken, dikkatler Seyfettin'e çevrildi. Hizbullah, şimdi yeni bir lider seçme süreciyle karşı karşıya.

Seyfettin'in Rolü ve Geçmişi

İsrail saldırılarından sağ kurtulan Haşim Seyfettin, Nasrallah'ın kuzeni olup, Hizbullah'ın yürütme konseyi başkanı olarak örgütün siyasi işlerini yönetiyor. Ayrıca, askeri operasyonları denetleyen Cihat Konseyi’nde de görev alıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, 2017 yılında Seyfettin'i terörist ilan etmişti.

Keskin Açıklamalar ve Stratejik Vizyon

Haziran ayında, bir Hizbullah komutanının öldürülmesinin ardından Seyfettin, İsrail'i uyararak, “(Düşman) kendini ağlamaya ve feryat etmeye hazırlasın” demişti. Hizbullah'ın Beyrut'un güney banliyölerindeki merkezi Dahiye'de düzenlenen etkinlikte ise Filistinli savaşçılarla dayanışma göstererek, “Tarihimiz, silahlarımız ve roketlerimiz sizinle” şeklinde güçlü bir mesaj verdi.

Seyfettin'in ABD Eleştirileri

Haşim Seyfettin, ABD politikasına karşı da sert eleştirilerde bulunuyor. 2017 yılında, “Trump başkanlığındaki bu zihinsel engelli, çılgın ABD yönetimi direnişe zarar veremeyecek” diyerek, Amerikan baskısının Hizbullah’ın kararlılığını artıracağını vurgulamıştı.