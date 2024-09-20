Nazilli’ye bağlı kırsal İsabeyli Mahallesi, bu yıl da geleneksel keşkek hayrını ve yağmur duasını gerçekleştiriyor. Uzun yıllar önce büyüklerin başlattığı bu anlamlı etkinlik, üç yıl önce yeniden canlandırılarak bugün de devam ettiriliyor.

İsabeyli’de geleneksel hayır ve dualar

Nazilli’nin İsabeyli Mahallesi’nde yapılan keşkek hayrı, bu yıl büyük bir katılımla gerçekleşti. Mahalle muhtarı Akın Karakuyu’nun önderliğinde yapılan etkinlikte, davetlilere imece usulüyle hazırlanan 23 kazan keşkek dağıtıldı. Aynı zamanda yağmur duası edilerek bu yıl azalan yağışların artması için dualar yükseldi.

İsabeyli Muhtarı Karakuyu, bu geleneğin köklü bir geçmişi olduğunu belirterek, "Büyüklerimiz bu hayrı hem ölmüşlerimizin ruhu hem de yağmur duası amacıyla düzenlerdi. Üç yıl önce bu geleneği yaşatma kararı aldık ve bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz" dedi.

Katılım yoğundu

Hayra katılanlar arasında Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik de yer aldı. Başkan Tetik, bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, hayırseverlerin katkılarıyla imece usulü hazırlanan keşkeklerin yanında aşure ve turşu ikram edildiğini belirtti.

Yağmur duası

Bu yıl azalan yağışlar, bölge halkını yağmur duasına yönlendirdi. Keşkek hayrının ardından yapılan yağmur duasına, hayırseverler ve mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. Geleneksel olarak yapılan bu dualar, bölgenin bereketli yağışlar alması için büyük umut taşıyor.

"Geleneğimizi yaşatacağız"

Muhtar Karakuyu, etkinliğin sonunda yaptığı konuşmada, "Büyüklerimizin başlattığı bu güzel geleneği yaşatmaya devam edeceğiz. Herkesi bu tür hayır etkinliklerine katılmaya ve destek vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.