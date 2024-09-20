Ortadoğu'da tansiyon yeniden yükseldi. İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini hedef alarak yoğun bir hava saldırısı düzenledi. Bu saldırı, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik Katyuşa füzeleriyle gerçekleştirdiği saldırıların ardından geldi. İsrail'in hava saldırılarında özellikle çağrı cihazları ve telsizler hedef alındı, bu durum Mavi Hat üzerindeki gerilimi daha da artırdı.

Lübnan’a yönelik yoğun bombardıman

7 Ekim'den bu yana Lübnan'a yönelik en şiddetli saldırılardan birini gerçekleştiren İsrail ordusu, Hizbullah’ın fırlattığı yaklaşık 150 Katyuşa füzesine karşılık olarak Beyrut'un güneyinde belirlediği hedeflere yönelik bombardıman başlattı. İsrail ordusu, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Güneydeki Hizbullah tesislerinin yakınındaki stratejik bölgeleri vurduk" ifadesini kullandı.

Gerilim tırmanıyor

İsrail’in bu saldırıları, Hizbullah’ın yedi farklı noktadan gerçekleştirdiği yoğun füze atışlarının ardından geldi. Hizbullah’ın hedef aldığı İsrail bölgelerinde can kaybı olup olmadığına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Lübnan'ın güney sınırında ise İsrail ordusunun yüksek güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi.

Uluslararası tepkiler bekleniyor

İsrail’in Lübnan’a yönelik hava saldırıları ve Hizbullah’ın karşılık olarak gerçekleştirdiği füze atışları, bölgedeki gerilimi zirveye taşıdı. Uluslararası toplumdan bu duruma yönelik tepki ve arabuluculuk girişimlerinin artması beklenirken, her iki tarafın da yeni saldırılara hazırlıklı olduğu bildiriliyor.