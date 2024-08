Yüksek enflasyon ve işsizliğe karşı basın açıklamasını okuyan Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, “İşçiler enflasyonun nedeni değil, mağdurudur. İşçinin, yoksulun dayanacak gücü kalmadı. İşçilerin milli gelirden aldığı pay azalırken işverenlerin payı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde gelir adaleti hızla bozulmaktadır” dedi.

“Büyükşehirlerde ev kiraları ortalama 15 bin liranın üzerine çıktı” diyen Çakmak, “İnsanlar, yüksek kiralar sebebiyle, sağlıksız ortamlarda yaşamak zorunda kalıyor. Markete, pazara, temel tüketim ürünlerine, tepeden tırnağa her şeye her gün zam gelmeye devam ediyor. Geçen ay elektrik fiyatına, bu ay da doğalgaza yüzde 38 zam geldi. Eğitim masrafları altından kalkılamaz bir hal aldı. Analar, babalar 'Çocuğumuzu okula nasıl göndereceğiz' diye feryat ediyor. İşçiler, okulların yaklaştığı şu günlerde eğitim masraflarını, besleme çantasına neleri koyacağını şimdiden kara kara düşünüyor. Ocak ayından bu yana iğneden ipliğe her şeyin fiyatı iki katına çıkarken işçinin ve emeklinin geliri yerinde saydı” ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verisi ile sokaktaki enflasyon verileri arasında uçurumun olduğuna dikkati çeken Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, “Ülkemizde gelir adaleti hızla bozulmaktadır. Türkiye, gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa'da birinci, dünyada 28. sıradadır. Gerçek enflasyon oranları açıklanmazsa bu eşitsizlik daha da artacaktır. Enflasyonun yükselmesinde hiçbir sorumluluğu olmayan işçilerin enflasyonu düşürmek için de fedakârlık etmesi beklenmemeli. Bu nedenle Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile çalışanın servis ve diğer haklarının kaldırılması kabul edilemez. Servis ve diğer haklar toplu iş sözleşmesi ile elde edilmiş kazanımlardır. Bunun genelgeyle ortadan kaldırılması, başta Anayasa'nın ilgili hükümleri olmak üzere, ILO kurallarına ve uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Tasarruf, çalışanın servis ve diğer haklarının elinden alınarak değil, kamudaki israfın engellemesi ile sağlanmalıdır” dedi.

Türk-İş Sendikası, 26 Ağustos'ta İstanbul Çerkezköy'de 'vergide adalet' başlığı altında birleşerek kitlesel eyleme çıkmanın hazırlığını sürdürüyor.