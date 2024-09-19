Düzce'nin Cumayeri ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, 3'ü ağır 22 kişi yaralandı. Kaza, Harmantepe köyü ile Dokuzdeğirmen köyü arasındaki yolda, minibüsün freninin boşalması nedeniyle gerçekleşti.

Kazanın ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki minibüs, fren sistemindeki arıza nedeniyle yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki bir uçuruma düştü. Kazada, minibüs içerisindeki çocuklar dahil 22 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri tarafından sedyelerle ambulanslara taşındı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Minibüsün düştüğü alanda yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda, yaralılar en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Minibüsün freni boşaldı, 50 metre uçurumdan düştü

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, kazanın ardından yaptığı açıklamada, "İşçiler Kocaali’de fındık toplama işlerini tamamladıktan sonra evlerine dönüyorlardı. Şoförün verdiği bilgilere göre, frenin boşalması nedeniyle minibüs yaklaşık 50 metreden uçmuş. Çok şükür can kaybımız yok. İnşallah ilerleyen saatlerde can kaybı yaşanmaz. Fındık dalları aracın düşmesini biraz engellemiş. Yaralıların tamamı olay yerinden çıkartıldı. 3 ağır yaralımız var ve hastaneye sevk edildiler" dedi.

Kazanın ardından işçilerin Sakarya’nın Kocaali ilçesindeki bahçede fındık topladıkları ve dönüş yolunda bu talihsiz kazanın meydana geldiği öğrenildi.